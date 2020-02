Mais um dia de recorde triplo em Wall Street

As bolsas norte-americanas fecharam em alta ligeira numa sessão em que os três principais índices de Wall Street atingiram novos máximos de sempre.

O Nasdaq ganhou 0,11% para 9.638,9 pontos e o S&P500 avançou 0,12% para 3.356,26 pontos. O Dow Jones não resistiu uma pressão vendedora na parte final da sessão, fechando estável nos 29.276,3 pontos.

Os máximos históricos dos três índices norte-americanos – uma tendência comum nas várias sessões deste ano – foram fixados na parte inicial da sessão, em reação ao discurso de Jerome Powell no Congresso dos Estados Unidos.

As palavras do presidente da Reserva Federal norte-americana contrariaram os receios com o impacto da propagação do coronavírus na maior economia do mundo. Powell trouxe uma sensação de segurança ao afirmar que a Fed está atenta aos efeitos do surto, o que dá confiança aos investidores de o banco central da maior economia do mundo virá ao socorro desta mesma economia no caso de os efeitos do vírus a atingirem gravemente.

O sentimento dos investidores também foi impulsionado pelas declarações das autoridades médicas chinesas, que apontam para abril como o mês em que poderá ter terminado a propagação do coronavírus.

A limitar os ganhos dos índices estiveram sobretudo as tecnológicas, devido às notícias que dão conta que a Federal Trade Commission está a analisar as aquisições efetuadas por parte de várias gigantes do setor.

As ações do Facebook desvalorizaram 2,76%, os títulos da Microsoft cederam 2,26% e a Apple caiu 0,6%.

A Under Armor afundou 18,8% depois da fabricante de vestuário desportivo ter perspetivando uma queda nos lucros deste ano.

Do lado dos ganhos destacou-se a Sprint, que disparou 77,32% depois da T-Mobile (+11,1%) ter recebido autorização judicial para comprar a operadora de telecomunicações.