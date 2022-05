Mar vermelho em Lisboa leva PSI a cair mais de 1%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa lisboeta abriu a sessão a cair mais de 1%, num dia em que nenhuma cotada da bolsa negoceia em terreno positivo. A Sonae lidera as descidas, com a empresa a descontar o seu dividendo.

O índice PSI abriu a sessão a cair 1,4% para 5.708,78 pontos, com 13 ações no vermelho e apenas duas inalteradas. Na Europa a sessão está a ser marcada igualmente por um arranque negativo, com os índices a acumularem desvalorizações superiores a 2%.

Os índices estão a ser pressionados pelos dados da inflação. Apesar da taxa de inflação norte-americana ter baixado de 8,5% para 8,3%, em abril, os números saíram acima das estimativas dos economistas, aumentando os receios que o índice de preços permaneça em valores muito elevados.

A liderar as quedas na bolsa de Lisboa está a Sonae. A empresa baixa 5,83% para 0,97 euros, com a empresa a destacar o dividendo de 0,0511 euros que vai pagar aos investidores na próxima segunda-feira.

Nota negativa ainda para o BCP. O banco liderado por Miguel Maya, que ontem fechou a valorizar mais de 3%, desce 2,34% para 0,15 euros.

A petrolífera Galp, que hoje arranca o programa de recompra de ações no valor de 150 milhões de euros, não escapa ao sentimento negativo e segue a perder 1,45% para 10,51 euros.

Os CTT também estão a prolongar a tendência negativa das últimas sessões. A empresa de correios está a cair 2,16% para 3,63 euros.

Mota-Engil e REN são as únicas que escapam à razia em Lisboa, seguindo ambas inalteradas.



Notícia atualizada