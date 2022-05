Maré verde chega a Lisboa. CTT são os únicos no vermelho

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no verde, em linha com as principais praças europeias, depois de ontem ter sido a bolsa que mais recuou entre as pares do bloco.

O índice de referência nacional PSI começou o dia a valorizar 0,77% para 6.698,74 pontos. Das 15 cotadas que compõe o índice, 13 estão a negociar em território positivo, uma no vermelho e uma permanece inalterada.

A Galp é quem mais puxa pelo "benchmark" nacional, estando a somar 1,53% para 10,61 euros, acompanhando os ganhos do petróleo no mercado internacional.





A petrolífera é acompanhada pelo BCP que cresce 1,49% para 0,1501 euros, devido às expectativas de um aumento dos juros na zona euro já em julho, conforme avançado esta semana pela presidente do BCE, Christine Lagarde.

Ainda no setor energético, a Greenvolt ganha 1,41% para 6,49 euros, enquanto a EDP valoriza 0,39% para 4,38 euros a par do braço das renováveis que soma 0,40% para 20,18 euros. A REN é a única das 15 cotadas do PSI que permanece inalterada.

No retalho, a Sonae valoriza 1,44% para 0,99 euros, depois de esta quinta-feira ter comandado as perdas a tombar mais de 5%. Por sua vez, a Jerónimo Martins soma 0,57% para 19,40 euros.

Entre as papeleiras, a Navigator aumenta 0,99% para 3,89 euros, a Semapa sobe 0,61% para 13,20 euros e a Altri valoriza 0,30% para 6,58 euros.

Os CTT são os únicos a contrariar a tendência vivida na bolsa nacional, caindo 0,14% para 3,65 euros por ação. Este movimento acontece um dia depois de a empresa de Correios ter anunciado que procederam à compra de 205.000 ações próprias no período entre 6 e 12 de maio.



(Notícia atualizada às 8:28).