Maré vermelha em Lisboa leva PSI-20 a perder quase 2%. BCP tomba 5%

A bolsa de Lisboa arrancou a semana em queda, a acompanhar o movimento de descida na Europa, num momento em que aumentam as tensões na fronteira da Ucrânia. O BCP segue a afundar 5%.

O índice PSI-20 desvaloriza 1,87% para 5.486,36 pontos, com todas as empresas do índice a negociarem no vermelho. Na Europa, a sessão é igualmente negativa, com as principais praças do Velho Continente a apresentaram descidas em torno de 2%, perante os receios de um ataque iminente da Rússia à Ucrânia.

Em Lisboa, o BCP destaca-se com um tombo de 5%, para 0,1823 euros. O banco prossegue a descida registada na última sessão, depois de ter registado oito valorizações nas nove sessões anteriores.

Entre as cotadas do Grupo EDP, a empresa de energias renováveis perde 2,75% para 16,63 euros, enquanto a casa-mãe segue a recuar 2,25% para 3,99 euros.



A petrolífera Galp Energia também não escapa à razia em Lisboa, apesar das subidas dos preços do petróleo. A companhia segue a desvalorizar 1,39% para 9,92 euros.



Os CTT seguem na lista das empresas mais "castigadas" esta manhã. A companhia de correios tomba 4,34% para 4,735 euros.



Com quedas acima de 3% estão ainda a Cofina, Mota-Engil e a Navigator.



A manhã está a ser marcada pelos receios de uma invasão russa à Ucrânia. As tensões nas fronteiras aumentaram nos últimos dias, com os Estados Unidos a preverem que um ataque está iminente. O chanceler alemão, Olaf Scholz, vai viajar até Kiev e Moscovo, numa tentativa de ajudar a desanuviar a tensão na região, após intensas conversações nos últimos dias suscitadas por alertas sobre a iminência de um ataque russo.



