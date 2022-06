Maré vermelha em Lisboa. Semapa cede mais de 3,5%

Leia Também Lisboa acompanha quedas na Europa. JM impede perdas maiores

A taxa atingiu 8% em maio, mais oito décimas do que os 7,2% observados em abril.



Ainda esta quinta-feira vão ser divulgados dados relativos à inflação francesa, que em maio atingiu 5,2%, o valor mais alto desde 1985, e a inflação nos EUA.

A bolsa de Lisboa iniciou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, à semelhança das principais praças europeias, apontando assim para o segundo dia de arranque no vermelho.O PSI negoceia nos primeiros minutos a desvalorizar 1,22% para 605,91 pontos. Das 15 cotadas que compõe o indíce de referência nacional, todas negoceiam com perdas.A Semapa é a que mais cai e vai perdendo 3,63%, seguida da Galp a recuar 2,03% e do BCP a ceder 2%. Já os CTT perdem 1,92%.As energéticas estão entre as cotadas que mais caem. A Greenvolt desvaloriza 1,90%, a EDP Renováveis recua 1,77%, ao passo que a EDP cai 1,72%.A registar menores perdas está a Corticeira Amorim (-0,38%), seguida da Mota-Engil (-0,32%) e a Jerónimo Martins (-0,47%), a cotada com mais peso no indíce de referência nacional.Esta quinta-feira, os investidores vão estar atentos à estimativa rápida do índice de preços no consumidor em junho, que vai revelar se a inflação continua a acelerar em Portugal.