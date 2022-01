Maré vermelha na Bolsa de Lisboa. PSI-20 tomba 1,21%

A última sessão da semana foi dominada pelos tons de vermelho na Bolsa de Lisboa, com o PSI-20 a desvalorizar 1,21%, para os 5636,79 pontos. Das 19 cotadas no principal índice português, apenas duas se mantiveram no verde: a Ibersol, que avançou 1,18%, e a Pharol, com uma subida de 1,00%.Os setores da energia e do retalho foram os mais penalizados, com a EDP Renováveis a liderar as perdas, com uma desvalorização de 3,38%. Greenvolt (-1,13%), EDP (-0,86%), REN (-0,39%) e Galp Energia (-0,26%) também encerraram a negociação no vermelho, numa altura em que o setor das utilities, onde se inclui a luz e o gás, está a ser muito penalizado na Europa, depois do governo francês ter anunciado que vai realizar vendas de energia com preços reduzidos, para proteger as famílias da crise no setor energético.No retalho, a Jerónimo Martins e a Sonae caíram 1,27% e 1,43% respetivamente. Já na banca, o BCP recuou 1,45%. As papeleiras acompanharam o tombo, com a Altri a ser a segunda queda mais acentuada, a perder 1,49%, e a Navigator a recuar 1,18%. Já a Semapa manteve-se inalterada.No resto da Europa, a tendência foi também de queda, com o índice de referência Stoxx 600 a marcar a pior semana desde novembro e a encerrar a sessão a cair 1,06%. A maré vermelha foi transversal às principais praças do continente, todas elas com quedas a rondar o 1,00%, isto numa altura em que os investidores se mostram mais cautelosos perante os sinais nos Estados Unidos de uma potencial subida das taxas de juro antes do esperado.