Máximos da Altri e Navigator levam PSI-20 ao melhor dia em mais de um mês

JB Capital, que elegeu a Altri como a melhor escolha do setor da pasta e do papel na Península Ibérica , numa altura em que os preços da pasta estão a subir em todo o mundo. Para além desta eleição como "top pick" para a portuguesa liderada por José Soares de Pina, o banco de investimento anunciou ainda o reforço da recomendação de "comprar" ações tanto da Altri como também da Navigator.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira, 19 de fevereiro, com um ganho de 2,40% para os 4.817,97 pontos, o que representa a maior subida diária em mais de um mês, num dia em que a Altri e a Navigator estão a renovar máximos. Em termos semanais, a bolsa nacional ganhou 1,95%, tendo sido esta a segunda melhor semana do ano.Este final de semana foi agitado para a bolsa de Lisboa, depois de ontem a Como reação, hoje as ações da Semapa, que é dona da Navigator e também da cimenteira Secil, dispararam 28,42% para os 12,20 euros por ação, o que representa um máximo desde fevereiro do ano passado, regressando assim aos valores pré-pandemia.À boleia do ganho da Semapa, a Navigator valorizou 4,59% para os 2,780 euros por ação, um máximo desde março do ano passado. Ainda dentro do setor da pasta e do papel, também a Altri foi a máximos de janeiro de 2020, graças a uma subida de 3,72% para os 6,00 euros por ação. Ambas as cotadas tiveram uma semana positiva, com um ganho acumulado de 6,6% e 8,6%, respetivamente.A ajudar a este movimento pode estar a análise de anteontem doHoje, no resto da praça portuguesa, o BCP registou um ganho de 3,75% para os 12,46 cêntimos por ação e o grupo EDP negociou de forma mista. A EDP perdeu 0,71% para os 4,762 euros por ação, num dia em que anunciou o lançamento de duas unidades que irão explorar o potencial do hidrogénio verde e sistemas de armazenamento de energia. Por contraste, a EDP Renováveis disparou 4,09% para os 19,84 euros por ação.