Este montante vai ser dividido em dois: 500 mil milhões de euros serão distribuídos pelos Estados-membros através de subvenções a fundo perdido e 250 mil milhões via empréstimos.





Portugal

poderá beneficiar de 26,3 mil milhões de euros deste apoio, segundo apurou o Negócios junto de fontes de Bruxelas . Deste valor, 15,5 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido e os restantes 10,8 mil milhões de euros através de empréstimos concedidos.Segundo a Reuters, Espanha e Itália deverão receber cerca de 40% do apoio total.Por cá, a petrolífera Galp conseguiu tocar em máximos de 6 de março, ao valorizar 6,34% para os 11,065 euros por ação. Contudo, os preços do petróleo recuaram e o Brent, que serve de referência para Portugal, perde 5,11% para os 34,32 dólares por barril.Em máximos está também o BCP, com um ganho de 4,55% para os 10,12 cêntimos por ação, um patamar tocado pela última vez a 30 de abril. Ontem as ações do banco tinham recuperado mais de 6%.A contrariar a tendência do índice esteve o grupo EDP. A cotada liderada por António Mexia caiu 2,26% para os 4,143 euros por ação e a EDP Renováveis deslizou 4,10% para 11,24 euros.De acordo com os analistas, a tendência de rotação voltou a repetir-se na sessão de hoje nos mercados acionistas globais, com os investidores a entrarem nas ações mais castigadas desde o início da pandemia, saindo das que têm registado o melhor desempenho.A subida forte do BCP e a queda da EDP mostram que o movimento também se verificou na praça portuguesa.