Com nove cotadas em queda, oito em alta e uma inalterada, o índice PSI-20 acompanha o sentimento negativo vivido nos restantes mercados europeus e fechou pela terceira sessão consecutiva em queda.

Lá fora, a pneumonia viral chinesa, que teve origem da cidade de Wuhan, vai-se alastrando a países de outros continentes, como os Estados Unidos, tendo causado a morte a 17 pessoas e infetado quase meio milhar de habitantes. Agora, o receio de que o contágio se mantenha a esta velocidade está a deixar os investidores receosos.



No radar está também a reunião de amanhã do Banco Central Europeu (BCE). Apesar de não se esperarem grandes novidades no primeiro encontro deste ano da instituição liderada por Christine Lagarde, está debaixo da mira dos investidores, bem como a divulgação dos dados relativos ao PMI, que medem o pulso às economias europeias.



Na bolsa nacional, o principal catalisador deste desfecho foi a Galp, com as ações da petrolífera a desvalorizarem 1,92% para os 14,565 euros, numa altura em que o preço do petróleo Brent - a referência para Portugal - está a desvalorizar 2,12% para os 63,22 dólares por barril, o que representa um mínimo desde 6 de dezembro do ano passado.



A cair esteve também a Altri, que perdeu 1,76% para os 6,135 euros por ação e a construtora Mota-Engil, que desvalorizou 0,28% para os 1,772 euros.



Apesar do sentimento negativo na bolsa nacional, o grupo EDP conseguiu brilhar. A EDP terminou o dia com um ganho de 0,46% para os 4,152 euros e tocou num máximo de mais de uma década e a EDP Renováveis foi mais longe e renovou máximos históricos. Fechou a sessão a subir 0,74% para os 10,96 euros.



Na lista dos bons desempenhos surge também o BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a subir 0,42% para os 18,84 cêntimos por ação.

dia 22 de janeiro