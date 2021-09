Médico português leva a sua deusa Pasithea para o Nasdaq

A nova cotada do Nasdaq nasceu em março do ano passado pela mão do psiquiatra e investigador português Tiago Reis Marques. As ações da empresa começam a ser negociadas às 15:30 desta quarta-feira (hora de Lisboa).

Médico português leva a sua deusa Pasithea para o Nasdaq









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.