Menor apetite pelo risco empurra Wall Street para o vermelho

O responsável máximo do banco central dos Estados Unidos

reiterou intenções de continuar a subir as taxas de juro para baixar a inflação - dando a entender que este é ainda um longo caminho a percorrer.

Os principais índices em Wall Street terminaram a sessão desta sexta-feira com perdas, registando a pior semana desde março. Os investidores estiveram a retrair-se de correr riscos, com a possibilidade de os bancos centrais continuarem a subir os juros diretores, o que poderá levar algumas economias a uma recessão.O S&P 500, referência para a região, perdeu 0,77% para 4.348,33 pontos, o industrial Dow Jones recuou 0,65% para 33.727,43 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,01% para 13.492,52 pontos.As tecnológicas estiveram entre as principais quedas, invertendo assim o "rally" registado no segundo trimestre do ano, que foi motivado pelo frenesim em torno das ações ligadas à inteligência artificial. A ameaça da continuidade da política monetária e receios de que o impacto das elevadas taxas de juro tenha ainda de ser sentido na economia, está a arrefecer o apetite por estas cotadas.As palavras de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana - que esteve na Câmara dos Representantes e no Senado - ,voltaram a piorar o cenário para os investidores.Em sentido oposto, o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou esta sexta-feira que ficaria "confortável" em manter os juros de referência inalterados "no resto do ano e em 2024"."Há algo consistente em todas as economias globais em pelo menos um aspeto - a produção industrial permanece em recessão", começou por explicar Ian Lyngen, analista da BMO Capital Markets, à Bloomberg. "Traduzir isto para a política monetária dos Estados Unidos é muito mais desafiante do que do outro lado do Atlântico", completou.As preocupações com a economia global e o seu impacto no mercado acionista é bem visível através dos fluxos de entrada e saída de capital. Na semana que agora termina os investidores retiraram cinco mil milhões de dólares das bolsas e colocaram 5,4 mil milhões de dólares nas obrigações.