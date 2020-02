Mergulhos da Nos, Galp e BCP no vermelho deixam PSI-20 a perder

A bolsa nacional fechou em queda. O principal índice, o PSI-20, desvalorizou0,45% para os 5.387 pontos, contando 11 cotadas no vermelho contra apenas seis no verde e uma inalterada. Apesar do final da semana em baixa, no acumulado dos últimos cinco dias, o PSI-20 consegue um registo positivo acima de 1%.





Lá fora, o sentimento é igualmente negativo. Os investidores voltam a retrair-se face ao aumento dos casos de coronavírus fora da China: a Coreia do Sul divulgou 100 novos casos e o Japão mais de 80. Ainda a reforçar o desânimo estão os dados do PMI norte-americano, que mede a saúde aos setores da economia do país: este índice recuou para um mínimo de sete anos, em janeiro.



Por cá, os pesos pesados Galp e BCP puxam o índice para terreno negativo e a Nos destaca-se na liderança das quebras.



A Galp desce 1,72% para os 14,30 euros, num dia em que as cotações de petróleo seguem com fortes quebras, com os receios em relação ao imp+ato do coronavírus na economia – e os sinais já negativos dados pela economia norte-americana – a pesarem sobre o barril. O Brent do mar do Norte cede 2,18% para os 58,04 dólares.