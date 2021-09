"Momento Lehman" na China deixa Wall Street imperturbável. Mas energia tira força

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,18%, para 34.751,32 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,16%, para 4.473,75 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,13% para se fixar nos 15.181,92 pontos.

Os preços do petróleo estiveram a negociar em queda, depois da passagem do furacão Nicholas sem grandes estragos na região produtora do Golfo do México, o que penalizou as cotadas da energia – levando a que o Dow e o S&P 500 não se aguentassem à tona.

Por outro lado, o inesperado aumento das vendas a retalho nos EUA apontou para uma maior resiliência da retoma económica do país, o que fez com que os investidores não procurassem tanto o refúgio das obrigações – fazendo assim com que os juros da dívida soberana subissem e levassem a algum desinvestimento nas cotadas do setor tecnológico, que habitualmente são mais afetadas pelo agravamento das "yields".

No entanto, não foi motivo suficiente para abalar o índice tecnológico, que acabou por ser o único a fechar em terreno positivo.

A Tesla – fabricante automóvel vista quase como uma tecnológica, que está cotada no Nasdaq e, desde dezembro passado, no S&P 500 – pressionou durante grande parte da sessão, mas acabou por conseguir encerrar no verde, com uma subida marginal de 0,15% para 756,99 dólares.

Ontem, a Ark Investment, liderada pela influente investidora Cathie Wood, vendeu 81.600 ações da fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk. Os fundos da gestora de investimentos já alienaram mais de 350.00 ações da Tesla desde o início do mês, mas a Ark Investment continua, ainda assim, a ser a maior acionista da fabricante de Palo Alto (Califórnia), segundo a Bloomberg.

No campo político, o presidente norte-americano ajudou a travar o pessimismo bolsista. Joe Biden mostrou-se confiante na aprovação, pelo Congresso, de uma proposta de financiamento de investimentos em infraestruturas e de um projeto-lei de gastos adicionais, isto numa altura em que os Democratas procuram injetar biliões de dólares na economia dos EUA.

Os Democratas do Congresso estão a finalizar uma proposta de despesa no valor de 3,5 biliões de dólares que financiará os cuidados infantis, universidades comunitárias e outros programas sociais através de um aumento dos impostos sobre as empresas e sobre os mais ricos. O partido de Biden procura ter luz verde para este vasto pacote que acompanhará a proposta de um bilião de dólares para infraestruturas que tem apoio bipartidário.

Amanhã há bruxaria nos mercados

A sessão de amanhã prevê-se volátil, especialmente na última hora de negociação, devido à chamada bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados europeus e norte-americanos. E denomina-se quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa.





O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que a "hora da bruxa" é um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais ativo e poderoso.

Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de transação, com um elevado volume de títulos a mudarem de mãos. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente.

O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de março, junho, setembro e dezembro.

China enfrenta potencial "momento Lehman"

Entretanto, a China está perante um potencial "momento Lehman" mas Wall Street mostra-se imperturbável, refere a CNN Business.

Fez ontem 13 anos que se deu a implosão do Lehman Brothers, episódio que mostrou como o desmoronamento de uma única entidade pode emitir ondas de choque para todo o mundo. E agora surgem ecos dessa implosão, pois a gigante chinesa do imobiliário Evergrande está à beira da falência.

"Há quem receie que um colapso da Evergrande tenha riscos sistémicos, a par com o impacto que a queda do Lehman teve no mercado acionista norte-americano", sublinhou hoje numa nota de análise o presidente da Yardeni Research, Ed Yardeni, citado pela CNN Business.

Tal como o banco norte-americano, a Evergrande é enorme: tem 200.000 funcionários, encaixou mais de 110 mil milhões de dólares em vendas no ano passado e tem mais de 1.200 projetos em mãos, frisa a Reuters.

Mas, ainda que Wall Street mantenha a situação da Evergrande debaixo de olho, por enquanto não há sinais de que os investidores pensem que uma eventual falência da empresa chinesa possa minar os mercados norte-americanos.