Morgan Stanley dá potencial de 9,2% às ações da Jerónimo Martins

O Morgan Stanley retomou a cobertura das ações da Jerónimo Martins com uma recomendação de "equal-weight" (peso na carteira igual ao do mercado), noticiou a Bloomberg.

O banco de investimento norte-americano atribui às ações da dona do Pingo Doce um preço-alvo de 16,90 euros, o que implica um potencial de valorização de 9,2% face à última cotação. As ações da Jerónimo Martins fecharam ontem nos 15,48 euros, acumulando um ganho de 49,71% desde o início do ano.

Antes desta recomendação, a Jerónimo Martins tinha 15 recomendações de "comprar", oito de "manter" e seis de "vender". O preço-alvo médio é de 14,96 euros, o que se situa abaixo da cotação. As avaliações oscilam entre 9,50 euros e 19 euros.

O Negócios não teve acesso à nota de "reasearch" citada pela Bloomberg.

Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.