Mota-Engil afunda mais de 7,5% e arrasta PSI-20 para queda superior a 1%

A bolsa nacional encerrou em queda esta sexta-feira, 6 de Abril, com o PSI-20 a descer 1,25% para 5.417,06 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 12 fecharam em queda, cinco em alta e uma inalterada.





Na Europa, os principais índices também seguem em terreno negativo, penalizados pelo receio de que Pequim e Washington não sigam pela via da negociação e se envolvam numa verdadeira guerra comercial.





Isto depois de Trump ter sugerido que os Estados Unidos poderão implementar novas tarifas sobre produtos chineses no valor de 100 mil milhões de dólares, o que levou Pequim a garantir que irá combater os Estados Unidos "a qualquer preço".