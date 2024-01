Mota-Engil e BCP sobem mais de 1% e dão ânimo à bolsa de Lisboa

A sustentar a subida está o

A praça portuguesa acordou em terreno positivo, tal como Paris e Amesterdão que já se encontram a negociar.otimismo em torno dos cortes dos juros por parte do banco central aliado a um maior entusiasmo em torno das tecnológicas devido à inteligência artificial. Na sexta-feira, o Stoxx 600 fechou com maior queda semanal desde outubro de 2023 e o PSI com a pior série desde agosto de 2022.O índice nacional está a valorizar 0,15% para 6.322,79 pontos. Das 16 cotadas, 11 estão em alta, quatro em queda e uma inalterada — a Ibersol.A liderar os ganhos estão a Mota-Engil que avança 1,27% para 4,78 euros e o BCP que soma 1,19% para 28,90 cêntimos.Os CTT sobem 0,83% para 3,66 euros. O Negócios noticia hoje que o modelo contratual está a atrasar a entrada da Generali no Banco CTT. Dona da Tranquilidade anunciou há um ano a compra de 8,71% do braço financeiro dos Correios, mas o processo ainda não teve o ok do Banco Central Europeu (BCE) por questões processuais.