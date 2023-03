Leia Também Semapa lidera PSI para máximos de cinco meses e meio

A bolsa de Lisboa começou esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, em contraciclo com as principais praças europeias que se pintam de verde, depois de ter sido divulgada a atividade industrial na China, que se encontra no valor mais elevado em dez anos.O PSI recua 0,2% para 6.045,31 pontos, depois de ontem ter atingido máximos de setembro, com cinco cotadas em terreno negativo, nove em terreno positivo e uma inalterada, a Nos.A registar a maior queda está a Galp, que desce 2,25%, seguida pela Mota-Engil, que desvaloriza 1,51%, após ter divulgado resultados de 2022 já esta quarta-feira, com um lucro de 41 milhões de euros, um aumento de 69% face aos 24 milhões obtidos em 2021.A fechar o pódio das perdas está a Sonae que recua 0,48%, seguida pela EDP (-0,38%), que divulga hoje resultados, e pela EDP Renováveis que apresentou na segunda-feira as contas e anunciou uma proposta de remuneração flexível aos acionistas.Do lado dos ganhos está o BCP, que sobe 0,7% e negoceia assim em máximos de finais de julho de 2019, bem como a Altri (0,47%) e a Semapa, que avança 0,42%, depois de ontem ter subido a máximos de três meses após a apresentação de resultados Também a Jerónimo Martins soma 0,21%.Notícia atualizada