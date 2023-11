Mota-Engil sobe mais de 2% numa bolsa de Lisboa a verde

6.445,15 pontos, com oito cotadas em alta, cinco em queda e três inalteradas — Sonae, Semapa e Corticeira Amorim.

A Mota-Engil, que ontem deu um salto de 5% para máximos de mais de cinco anos, continua em destaque. A construtora soma 2,07% para 3,69 euros por ação. A Mota- Engil já triplicou o seu valor em bolsa desde o início do ano (200%), mas o CaixaBank/BPI acredita que ainda há espaço para mais crescimento.Segue-se a Galp que cresce 0,59% para 13,70 euros e a Greenvolt que sobe 0,50% para 6,99 euros. Há ainda dois pesos pesados no verde: a EDP Renováveis avança 0,46% para 16,42 euros e o BCP valoriza un sligeiros 0,13% para 30,75 cêntimos.As papeleiras negoceiam no vermelho, com a Navigator a perder 0,53% para 3,75 euros e a Altri a deslizar 0,38% para 4,75 euros.Ainda em terreno negativo, a EDP cai 0,36% para 4,39 euros e a Jerónimo Martins desvaloriza 0,18% para 22,48 euros por ação.