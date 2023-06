Mota-Engil sobe mais de 3% numa bolsa de Lisboa a verde

das declarações mais "hawkish" dos governadores dos bancos centrais que ontem, no último dia do Fórum BCE em Sintra, afirmaram que são precisas mais subidas de juros para fazer face à inflação.





Nos pesos pesados, quatro seguem no verde. BCP ganha 0,32% para 0,2170 euros, Galp sobe 0,24% para 10,65 euros, EDP Renováveis e Jerónimo Martins valorizam ambas uns ligeiros 0,08%, para 18,66 euros e 25,36 euros respetivamente.



Também a impulsionar a bolsa nacional estão as papeleiras. A Altri segue a ganhar 0,58% para 4,19 euros e a Navigator sobe 0,39% para 3,12 euros.



Os CTT lideram as quedas ao desvalorizar 0,57% para 3,46 euros, seguidos pela EDP que desliza 0,31% para 4,50 euros.



Semapa, Ibersol e Corticeira Amorim abriram a sessão desta quinta-feira inalteradas. Ontem, a

A bolsa de Lisboa voltou a acordar no verde esta quinta-feira, à semelhança das restantes praças europeias que já se encontram a negociar, como Paris e Amesterdão. O PSI valoriza 0,15% para 5.940.70 pontos, com 11 cotadas em alta, duas em queda e três inalteradas — Semapa, Ibersol e Corticeira Amorim. A Mota-Engil continua a destacar-se no índice, a ganhar 3,11% para 2,315 euros, máximo de fecho desde 6 de maio de 2019. Ontem, a construtora soube do aval da Comissão Europeia à "joint-venture" com a Trafigura e a Vecturis para a exploração do corredor do Lobito em Angola.