Nada parece travar os recordes do Dow

O dia foi de maior prudência em Wall Street, se bem que o Dow prossiga a senda altista e tenha mesmo estabelecido um novo recorde.

O Dow Jones encerrou a somar 0,29% para os 31.613,02 pontos, depois de durante a sessão ter tocado nos 31.643,70 pontos, o valor mais alto de sempre.

Já o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,03% para 3.931,33 pontos. Na negociação intradiária de ontem tocou nos 3.950,43 pontos – o que constituiu um novo máximo histórico – antes de fechar em baixa.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,34% para 13.965,50 pontos. Ontem, apesar de ter terminado no vermelho, chegou durante a sessão a fixar um novo recorde, nos 14.174,56 pontos.

Segundo as minutas da Fed relativas à sua reunião de 26 e 27 de janeiro, publicadas hoje, a economia ainda "está em dívida" para com a pandemia.

A pandemia ainda mantém a economia estrangulada e esta é uma situação que permanecerá até que o programa de vacinação contra a covid-19 tenha avançado o suficiente para permitir que a atividade económica regresse à normalidade, referiram as minutas, sublinhando que a trajetória do vírus ainda continuar a ditar a trajetória da economia.

Enquanto isso, os investidores estão a mostrar-se mais preocupados com a inflação, apesar de o banco central norte-americano ter já referido várias vezes que não está preocupado com uma subida repentina dos preços.

O índice dos preços no produtor, divulgado hoje, foi superior em janeiro àquilo que era esperado.

Os responsáveis da Fed, segundo as minutas, enfatizaram na última reunião de política monetária que é importante que as pessoas "se abstraiam dos fatores temporários que afetam a inflação".

Por outras palavras, conforme explica a CNN, uma subida de curta duração dos preços não é o mesmo que um aumento da inflação no longo prazo – e é essa a inflação a que a Fed, liderada por Jerome Powell, dá importância.

Recorde-se que, no passado dia 27 de agosto, Powell avançou com uma "mudança de chip": deixar a inflação correr acima dos 2%, com o objetivo suportar o emprego, explicou. Com isto, a Reserva Federal adotou uma forma flexível de definição da meta para a inflação média.

Segundo o comunicado de agosto, a Fed agora "procura atingir uma inflação média de 2% ao longo do tempo". Consequentemente, "após períodos em que a inflação se tenha mantido de forma persistente abaixo dos 2%, uma política monetária apropriada visará atingir uma inflação moderadamente superior a 2% durante algum tempo".