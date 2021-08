"Não restam muitos ursos". Novos recordes em Wall Street à espera de Jackson Hole

O Dow Jones avançou 0,11%, para os 35.405,50 pontos num dia em que chegou a superar os 35.500 pontos, aproximando-se do recorde absoluto de 16 de agosto, quando atingiu os 35.631,19 pontos. Já o S&P 500 marcou mesmo novos recordes, quer de fecho quer no intraday. O índice alargado ganhou 0,22%, para os 4.496,29 pontos, e durante o dia ultrapassou pela primeira vez os 4.500 pontos, fixando um novo máximo nos 4.501,71 pontos.O Nasdaq Composite também renovou os níveis inéditos da véspera e somou mais 0,15%, terminando o dia nos 15.041,86 pontos. Antes, o índice onde predominam as tecnológicas tocou os 15.059,43 pontos.Numa sessão calma, em vésperas do simpósio da Fed em Jackson Hole, os setores financeiro e energético lideraram os ganhos, acompanhando as subidas nas yields das obrigações do Tesouro e no preço do petróleo."Já não restam muitos ursos", disse à Bloomberg Irene Tunkel, estratega-chefe para os EUA da BCA Research. Recuos como os da semana passada estão cada vez "mais ligeiros" à medida que cada vez mais pessoas compram nas quedas."Há, neste momento, uma mentalidade 'buy-the-dip' muito, muito forte", sublinhou.Os bons resultados das empresas, o avanço na vacinação e os estímulos da Fed têm mitigado o impacto do aumento dos casos de covid associados à variante delta.Mas, o ritmo a que a Fed planeia começar a retirada dos estímulos (tapering), continua a pairar sobre os mercados. O discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, na sexta-feira poderá dar sinais mais claros sobre a estratégia que a Fed irá seguir.Os investidores têm "ziguezagueado" sobre se a Fed irá ou não anunciar o calendário para o "tapering", considera Fiona Cincotta, analista financeira sénior na City Index citada pela Bloomberg. Neste momento o consenso é de que a Fed irá adiar o anúncio para o outono face ao aumento de casos de covid nos EUA.