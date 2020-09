Nasdaq afunda perto de 5% com maior queda diária desde 16 de março

O Dow Jones encerrou a cair 2,78% para 28.292,73 pontos, depois de ontem ter atingido máximos de 20 de fevereiro. A queda do Dow hoje foi de 807,77 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 recuou 3,51% para 3.455,06 pontos, tendo chegado a afundar mais de 4%. Na quarta-feira tinha fixado um novo máximo histórico, nos 3.588,11 pontos.

Depois de ontem ter registado o maior ganho diário dos últimos dois meses, a subir 1,54%, na sessão de hoje o S&P marcou a queda mais acentuada desde inícios de junho.

Também o tecnológico Nasdaq Composite fechou a perder terreno, a desvalorizar 4,96% para 11.458,10 pontos – tendo chegado a mergulhar perto de 6% ao final da tarde. Ontem tinha chegado pela primeira vez ao patamar dos 12.000 pontos e marcado um novo máximo de sempre, nos 12.074,07 pontos.

Hoje tratou-se da maior queda do índice desde 16 de março, quando afundou 12,32% – a descida diária mais acentuada de sempre. Nessa sessão negra, o Dow mergulhou 12,94% e o S&P 500 derrapou 11,98%.

O Nasdaq Composite cedeu hoje 598,34 pontos (chegou a deslizar perto de 700 pontos), a quarta maior descida de sempre em pontos.

Já o Nasdaq 100 chegou a estar a afundar mais de 5% durante a sessão, na maior queda diária também desde março.

A pressionar Wall Street estiveram sobretudo as tecnológicas, nomeadamente a Apple, Microsoft, Amazon e Facebook.

A Tesla, que também está cotada no Nasdaq, afundou 9,02% para 407 dólares, com a capitalização bolsista nos 379,25 mil milhões de dólares.

Em três dias, a fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk perdeu quase 86 mil milhões de dolares em valor de mercado – que é praticamente o valor da Volkswagen, a terceira maior fabricante automóvel em "market cap".

Os investidores têm estado a aplicar menos dinheiro nas tecnológicas, questionando-se sobre a sustentabilidade da forte valorização das cotadas do setor, refere a Bloomberg.

O Nasdaq Composite foi, por isso, o índice mais castigado nesta quinta-feira, mas tem sido também o que tem registado melhor desempenho nos últimos tempos – e no acumulado do ano ainda ganha perto de 30%, superando, de longe, o Dow e o S&P 500.

A pressionar esteve também o facto de muitos investidores estarem a proceder à tomada de mais-valias.

"Embora não haja um motor único para a debilidade de hoje, parece que os investidores perceberam subitamente que as ações estavam sobrecompradas [demasiado valorizadas] e começaram a vendê-las. Alguém gritou ‘fogo’ num teatro cheio de gente e saíram todos a correr ao mesmo tempo", comentou à CNN Business o principal estratega da LPL Financial, Ryan Detrick.

Mas há também razões técnicas para a queda nas bolsas esta quinta-feira, acrescenta a CNN: numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e a China estão a azedar, os investidores estão a preferir retirar o seu dinheiro das tecnológicas, que poderão ser as mais duramente atingidas com potenciais aumentos das tarifas aduaneiras.

"O Nasdaq está a ser bastante atingido pela transição para os títulos cíclicos e pela perspetiva de que as grandes tecnológicas acabarão por pagar o custo de uma deterioração adicional das relações EUA-China", disse à CNN um analista de mercados da Oanda, Ed Moya.

Os títulos cíclicos costumam ter melhor desempenho à medida que a economia vai recuperando, sendo agora uma das grandes apostas. Entre estes títulos estão os financeiros, industriais e da energia, que são sempre beneficiados com a expectativa de retoma económica.

"De vez em quando, os títulos cíclicos, que costumam ser os mais castigados no mercado, têm um desempenho superior. Não são uma aposta tão segura como as tecnologias, mas estão extremamente atrativos do ponto de vista da sua avaliação e também do ponto de vista da retoma – são os que têm mais ganhos a recuperar", explicou recentemente à Reuters o estratega chefe da Inverness Cousel, Tim Ghriskey.