Nasdaq avança em território de recordes

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno misto, sem oscilações de relevo, enquanto aguardam pelos novos dados económicos que são amanhã revelados. Ainda assim, durante a sessão, o Nasdaq estabeleceu um máximo histórico.



23 de Junho de 2021 às 21:21







... O Dow Jones fechou a ceder 0,21%, para se fixar nos 33.874,24 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,11%, para 4.241,84 pontos. Isto depois de ontem ter fixado um novo máximo histórico, na negociação intradiária, nos 4.555,84 pontos. O S&P 500 estava a ganhar terreno a meia hora do fecho da sessão mas na reta final da negociação perdeu fôlego. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,13% para 14.271,73 pontos, o que constitui um recorde de fecho. Durante a sessão, tocou nos 14.317,66 pontos, território nunca antes pisado. Na semana passada, as bolsas recuaram depois de a Reserva Federal ter dito que em finais de 2023 poderia subir os juros diretores duas vezes – o que desanimou o mercado, uma vez que em março o banco central tinha apontado para 2024 o início do aumento da taxa dos fundos federais. Mas embora essa mudança de discurso revele uma alteração de política no horizonte, o certo é que os juros diretores não vão subir em breve, e isso é uma boa notícia para as ações, sublinha a CNN. E o setor tecnológico é dos que mais tem aproveitado esta semana para subir, à boleia das perspetivas renovadas de crescimento económico acelerado no país. A sessão de hoje acabou por ser de cautela, com os investidores à espera de novos dados amanhã. Os Estados Unidos reportam nesta quinta-feira a evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 19 de junho. O consenso de mercado estima que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 360.000 – a acontecer, será uma diminuição face aos 412.000 pedidos da semana precedente. Além disso, os EUA revelam também os dados finais do PIB do primeiro trimestre, bem como os resultados dos testes de stress aos maiores bancos norte-americanos e a operar no país. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

