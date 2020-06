Nasdaq chega aos 10.000 pontos pela primeira vez na sua história

As bolsas do outro lado do Atlântico negociaram com uma tendência mista nesta terça-feira. Enquanto o Dow e o S&P 500 corrigiram dos máximos de 15 semanas atingidos ontem, o Nasdaq conseguiu recuperar da abertura no vermelho e regressou aos ganhos, tendo marcado um máximo histórico acima do patamar dos 10.000 pontos.