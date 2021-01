Nasdaq em novos máximos a abrir semana de resultados das "big tech"

O Nasdaq fechou pela primeira vez acima dos 13.600 pontos impulsionado pelo otimismo do mercado quanto aos resultados das "big tech" que serão divulgados esta semana. O S&P 500 também fechou em terreno positivo, mas o Dow deslizou para o vermelho.O Dow Jones terminou a sessão inaugural da semana a cair 0,12%, para os 30.960,00 pontos.O S&P 500 oscilou entre ganhos e perdas durante o dia, mas fechou nos 3.855,36 pontos, a subir 0,36%.Já o Nasdaq Composite continua a senda positiva e renovou máximos históricos com uma valorização de 0,69%, para os 13.635,99 pontos, novo recorde. Durante o dia tocou os 13.728,98 pontos, um nível inédito.A Tesla, umas das cotadas que apresenta resultados esta semana, subiu mais de 4% para um novo máximo de 880,80 dólares. A Apple, que também irá mostrar as contas, ganhou cerca de 2,8%, enquanto a Microsoft subiu perto de 1,6%. Facebook, Alphabet e Amazon também terminaram o dia no verde.