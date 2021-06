Nasdaq escapa ao vermelho com medicamento contra o Alzheimer

O Dow Jones fechou a ceder 0,36%, para se fixar nos 34.630,24 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,08%, para 4.226,52 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,49% para 13.881,72 pontos.

O Nasdaq, que também estava a ceder, consegiu inverter na reta final da sessão e entrar em terreno positivo, sobretudo devido à escalada da Biogen – que fechou a somar 38,34% para 395,85 dólares depois de ter chegado a disparar mais de 54%.

A autoridade norte-americana do medicamento (FDA) aprovou esta segunda-feira o primeiro novo fármaco para a doença de Alzheimer em quase 20 anos, apesar de consultores independentes avisarem que o tratamento não demonstrou ser eficaz em desacelerar a doença.



Em causa está um novo medicamento desenvolvido pela farmacêutica Biogen, em parceria com a japonesa Eisai Co., para pacientes com Alzheimer, e o único que o regulador considera provavelmente capaz de tratar a doença subjacente, em vez de controlar apenas sintomas como a ansiedade e insónia.

A contrabalançar no sentimento dos investidores estiverem os renovados receios de corte de estímulos nos EUA devido à inflação, bem como o novo imposto mínimo global sobre as empresas.

Os investidores estiveram a ponderar os riscos de uma subida das taxas de juro pelo banco central após a secretária do Tesouro, Janet Yellen, ter defendido que "uma ligeira subida nas taxas diretoras da Fed" poderia ser positiva.



Por outro lado, os mercados estão também a digerir o acordo alcançado no G7 para um imposto único global sobre as empresas com uma taxa mínima de 15% e qual o impacto nas grandes multinacionais norte-americanas.