Nasdaq fecha quinta sessão em alta com ajuda da Tesla

O Dow Jones fechou a recuar 0,15% para 26.080,10 pontos, e o Standard & Poor’s 500 conseguiu nos minutos finais de negociação entrar no verde e fechar a somar 0,06% para 3.115,34 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,33% para se fixar nos 9.943,05 pontos, com a ajuda da Tesla, Oracle e Microsoft. Tratou-se da quinta sessão consecutiva de ganhos para o Nasdaq.

A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk voltou a fechar acima dos 1.000 dólares, ao avanlar 1,23% para 1.003,96 dólares. Foi no passado dia 10 que as ações da Tesla superaram pela primeira vez este patamar. Um dia antes, o Nasdaq Composite galgava pela primeira vez na sua história a fasquia dos 10.000 pontos.

Tal como ontem, perdeu-se algum ímpeto no mercado acionista, numa altura em que crescem os receios de uma segunda vaga de covid-19. Nos EUA, vários estados – nomeadamente o Texas, Florida e Califórnia – reportaram também fortes aumentos de novos casos de infeção.

Por outro lado, os dados laborais ficaram aquém do esperado. O Departamento norte-americano do Trabalho anunciou que na semana passada foram solicitados 1,508 milhões de novos subsídios de desemprego, quando as estimativas dos economistas inquiridos pela Bloomberg apontavam para 1,3 milhões de novos pedidos para aceder a este apoio do Estado.

Ainda assim, tratou-se de uma redução face aos 1,5 milhões registados na semana precedente, sendo esta a 10.ª semana consecutiva de diminuição destas solicitações – mas que já superam os 40 milhões desde meados de março, altura em que arrancaram as medidas de confinamento no país.