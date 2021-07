Nasdaq finta quedas em Wall Street à espera do Facebook

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,36%, para se fixar nos 34.930,96 pontos. Também o Standard & Poor’s 500 recuou, a deslizar 0,02%, para 4.400,64 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,70% para 14.762,58 pontos.

Os investidores aguardavam com expectativa pelas decisões de política monetária da Reserva Federal, no final da sua reunião de dois dias.

A Fed manteve as suas ferramentas em cima da mesa, mas deixou no ar a ideia de que a possível retirada gradual dos estímulos (o chamado ‘tapering’) será reavaliada nas próximas reuniões.

Este anúncio do banco central dos EUA começou por fazer cair os principais índices de Wall Street, que depois recuperaram ao digerirem melhor o que foi dito. A Fed sublinhou que a retoma económica está em curso. No entanto, nos minutos finais da sessão, o S&P 500 acabou por perder fôlego e juntar-se ao Dow, que já estava no vermelho.

As contas trimestrais por parte de tecnológicas de peso continuam também no radar dos investidores. Ontem, a Apple, Alphabet e Microsoft anunciaram lucros e receitas acima do estimado, com os lucros agregados das três empresas a ascenderem a 57 mil milhões de dólares entre abril e junho.

Hoje será a vez de o Facebook reportar os seus resultados trimestrais, após o fecho da bolsa, e amanhã será a Amazon a fazê-lo.