Nasdaq mantém fôlego com tecnologias a aplaudirem retoma

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno misto, com o Dow e o S&P 500 a ceder mas o Nasdaq em alta. O índice tecnológico esteve em destaque, quase marcando um novo máximo de fecho.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 17 de Junho de 2021 às 21:15







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a ceder 0,62%, para se fixar nos 33.823,45 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,04%, para 4.221,86 pontos. Na negociação intradiária de 14 de junho estabeleceu um máximo de sempre nos 4.255,59 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a somar 0,87% para 14.161,35 pontos, muito perto do seu recorde de fecho de 14.174,14 pontos estabelecido a 14 de junho. Durante a sessão chegou a tocar nos 14.196,21 pontos, a rondar o máximo histórico de 14.212 pontos atingido a 29 de abril. As tecnológicas tiveram um bom desempenho na sessão desta quinta-feira, devido ao otimismo em torno da recuperação económica. Este setor mostrou-se assim imune à mensagem da Fed sobre política monetária – que acabou por abalar o Dow e manter o S&P 500 numa faixa de oscilação pouco expressiva. Ontem, a Reserva Federal norte-americana sinalizou, no final da sua reunião de dois dias, que poderá vir a subir a taxa diretora, atualmente em mínimos históricos, mais cedo do que o previsto: em finais de 2023 em vez de apenas em 2024. Em março, a Fed apontava para que a taxa dos fundos federais se mantivesse em torno de zero (está no intervalo entre 0% e 0,25%) pelo menos este ano e nos próximos dois, pelo que o comunicado de hoje desiludiu o mercado. Além disso, o banco central reviu em alta as projeções para a inflação, que coloca agora nos 3,4% este ano – e este indicador tem suscitado muitos receios nos mercados e levado a quebras em bolsa. Está também sinalizada a possibilidade de a Fed poder vir a começar a retirar gradualmente os estímulos, reduzindo o seu programa de compra de ativos. A pressionar a sessão de hoje esteve também o anúncio do aumento dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego na semana passada nos EUA. Foram 412.000 os norte-americanos que solicitaram pela primeira vez este apoio estatal, contra 375.000 na semana precedente, quebrando assim a tendência decrescenta das últimas semanas. O consenso de mercado apontava para 360.000. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Nasdaq mantém fôlego com tecnologias a aplaudirem retoma









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.