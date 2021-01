Nasdaq renova máximos, mas Dow e S&P 500 caem

O receio de que a pandemia demore mais a ficar sob controlo nos EUA e que o novo presidente, Joe Biden, enfrente algumas dificuldades para aprovar o seu plano de estímulos, penalizou Wall Street esta sexta-feira. A exceção foi o Nasdaq, que bateu novamente recordes graças aos ganhos das grandes tecnológicas.O Dow Jones cedeu 0,57% e perdeu o suporte dos 31 mil pontos ao fechar nos 30.996,98 pontos, aliviando do máximo no intraday alcançado na véspera, quando tocou os 31.272,22 pontos.O S&P 500 deslizou 0,30%, para os 3.841,47 pontos, recuando face ao recorde histórico de ontem, quando fechou nos 3.853,07 pontos.Já o Nasdaq Composite prosseguiu o seu rally e encerrou a ganhar 0,09%, num novo máximo de 13.543,06 pontos. Durante a negociação fixou também um novo recorde no intraday, ao tocar os 13.567,14 pontos.Entre as cotadas que ajudaram o índice tecnológico a manter-se acima da linha de água estiveram a Apple (+1,61%), Alphabet (+0,45%), Facebook (+0,60%), Microsoft (+0,44%) e Tesla (+0,20%). Já a Amazon sofreu uma quebra de 0,45%.