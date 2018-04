Nasdaq sobe mais de 1% com ganhos da Amazon, Microsoft e Intel

O Dow Jones abriu a somar 0,07% para 24.338,97 pontos e o Standard & Poor’s 500 segue a valorizar 0,32% para 2.675,37 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite segue a ganhar 0,91%, a valer 7.183,35 pontos.

Os investidores gostaram dos dados do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre, uma vez que a economia norte-americana desacelerou mas não tanto quanto se receava.

Mas são sobretudo as tecnológicas que estão a dar ímpeto à negociação do outro lado do Atlântico.

Depois dos dissabores da Alphabet e do Twitter após reportes de contas que desanimaram o mercado, na quarta-feira o Facebook veio alterar esse cenário, com lucros e receitas robustos e bem acima do esperado, tendo ontem disparado em torno de 10%.

Também ontem três cotadas do sector apresentaram os resultados do primeiro trimestre, com os investidores a aplaudirem: Amazon, Microsoft e Intel.

A Amazon segue a disparar 6,45% para 1.615,87 dólares – muito perto do máximo histórico de 1.617,54 dólares.

Já a Microsoft sobe 2,40% para 96,52 dólares, a Intel avança 2,41% para 54,33 dólares e o Facebook pula 0,27% para se estabelecer nos 174,63 dólares.