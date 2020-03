Nasdaq sobressai nas subidas em Wall Street

As bolsas norte-americanas viveram um novo dia de sobe e desce, a negociar ao sabor das notícias que vão saindo sobre a covid-19 e medidas de estímulo. Resultado: volatilidade está ao rubro. Mas terminaram todas em alta.

O Dow Jones encerrou a somar 0,95%, para 20.087,19 pontos, tendo assim conseguido regressar ao patamar dos 20.000 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,47% para 2.409,39 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite distinguiu-se nas subidas, a ganhar 2,30% para 7.150,58 pontos.

As tecnologias e a energia foram os setores que mais sobressaíram hoje nos ganhos em Wall Street. Hoje, o petróleo disparou 24% em Nova Iorque, o que ajudou à valorização das cotadas do setor.





Nas tecnologias, a Netflix e Facebook dispararam 5,3% e 4,2%, respetivamente. Já a Amazon avançou 2,8%.

Os índices chegaram a estar a subir mais, mas perto do final da sessão a prudência dos investidores convidou à venda de algumas posições. Este acabou por ser "o fecho mais entediante" das bolsas do outro lado do Atlântico nas últimas duas semanas, diz a CNN Business.