Nasdaq, S&P 500 e Zoom fixam novos recordes

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em alta, com o Nasdaq Composite e o S&P 500 a marcarem novos máximos históricos. De entre as cotadas, a Zoom também estabeleceu um recorde.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 01 de Setembro de 2020 às 21:17







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones encerrou esta terça-feira a somar 0,76% para 28.645,66 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 avançou 0,75% para 3.526,65 pontos. Durante a sessão, o S&P 500 marcou um novo máximo histórico, nos 3.528,03 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,39% para 11.939,67 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Na negociação intradiária estabeleceu um novo máximo de sempre, nos 11.945,24 pontos. O Nasdaq Composite aproxima-se assim, a grande velocidade, do patamar dos 12.000 pontos. Está a apenas 60,33 pontos de lá chegar. Nunca galgou tão velozmente quase mil pontos – e já quando chegou aos 11.000 pontos, a 8 de agosto, registou a mais rápida escalada de mil pontos em 20 anos. Um dos destaques da sessão vai para a Zoom, que ontem reportou, já depois do fecho de Wall Street, um aumento de 355% das receitas e uma subida de 3.300% dos lucros no segundo trimestre. A empresa de serviços de videoconferência encerrou a disparar 40,98% para 457,69 dólares, um novo recorde de fecho. Durante a sessão chegou aos 478 dólares, valor nunca antes atingido. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Nasdaq, S&P 500 e Zoom fixam novos recordes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.