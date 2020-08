Nasdaq supera os 11.000 pontos pela primeira vez

O Dow Jones encerrou a somar 1,39% para 27.201,31 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,64% para 3.327,75 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,52% para 10.998,40 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Na negociação intradiária estabeleceu um novo máximo de sempre, nos 11.002,11 pontos.

As cotadas de peso do setor tecnológico – como a Microsoft, Tesla, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet (dona da Google) – são consideradas pelos investidores mais resilientes ao panorama incerto criado pela pandemia de covid-19.

Destaque também para a Disney, que foi a melhor cotada do Dow, a subir perto de 9%, depois de ter reportado ontem, depois do fecho da sessão, os resultados do seu terceiro trimestre fiscal.

Apesar das perdas de quase cinco mil milhões de dólares e da forte queda das vendas – fruto do encerramento dos parques temáticos e do adiamento da estreia de alguns filmes, por conta da pandemia –, o seu novo serviço de streaming (Disney+) teve um bom desempenho, contando agora com mais de 60 milhões de assinantes, o que animou a cotada em bolsa.

Os intervenientes de mercado continuam de olhos postos nas conversações entre os democratas do Congresso e a Casa Branca, à espera de desenvolvimentos quanto à aprovação de um novo pacote de estímulos, no valor de 1 bilião de dólares.

Outro foco de atenção está na evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, na semana terminada a 31 de julho, cujos dados são apresentados amanhã.

Segundo a CNN, estima-se que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 1,4 milhões, o mesmo número que na semana precedente.

O relatório sobre o emprego no país, em julho, será divulgado na sexta-feira.