Natal chega à Bolsa de Lisboa. PSI-20 em terreno positivo.

Depois da volatilidade dos últimos dias, em que várias cotadas da Bolsa de Lisboa acumularam perdas acentuadas, o chamado "efeito Pai Natal" parece estar a começar a instalar-se na negociação no mercado de capitais português, com o PSI-20 desde ontem a caminhar devagarinho para terreno positivo.Esta manhã, o principal índice do país arrancou a sessão a valorizar 0,34% para os 5478,31 pontos. Das 19 cotadas, dez negociavam em sentido positivo, e nessas dez estão as cinco empresas com mais peso na Bolsa: Galp, EDP, EDP Renováveis, BCP e Jerónimo Martins. Há ainda cinco empresas inalteradas e quatro a negociar com sinal negativo.Os ganhos são liderados pela Altri, a avançar 1,04% nos primeiros minutos da negociação, seguida de perto pela Galp, que sobe 0,97% e o BCP, a apreciar 0,82%. No grupo EDP, o braço Renováveis valoriza 0,55% a casa mãe avança 0,25%. A Jerónimo Martins arrancou a sessão positiva, mas depois inverteu para terreno negativo. Pharol, REN, Sonae e Nos são as quatro empresas que estavam com sinal vermelho no início da negociação.Dezembro costuma ser um mês generoso para os mercados, contudo este ano os receios da inflação e a variante ómicron acabaram por assustar os investidores. Contudo, o avanço das vacinas e os dados recentes de que esta variante possa não ser tão severa quanto as anteriores estão a acalmar as bolsas, que vão estabilizando em terreno positivo, com o aproximar do final do ano.Lisboa negocieia em linha com as restantes praças europeia, todas a verde esta manhã. O índice Stoxx 600 - que agrega as principais empresas da Europa - avança 0,24%, à boleia dos setores do turismo, retalho, automóvel e telecom.Notícia atualizada