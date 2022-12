Natal também foi vivido em Wall Street. Bolsas sobem com ajuda da energia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os principais índices do outro lado do Atlântico ganharam terreno, sustentados sobretudo pelas cotadas da energia, numa sessão em que os preços do petróleo estiveram a subir.

O índice industrial Dow Jones somou 0,53% para 33.203,93 pontos, ao passo que o S&P 500 avançou 0,59% para 3.844,82 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma valorização de 0,21% para 10.497,86 pontos.

Os investidores estiveram a avaliar os dados mais recentes associados à inflação – que arrefeceu mais um pouco mas não o suficiente para fazer com que a Fed deixe de continuar a elevar os juros diretores.

Os gastos dos consumidores norte-americanos subiram muito ligeiramente em novembro, ao passo que o índice de preços dos gatos de consumo pessoal aumentou 0,1% no mês passado – depois de ter subido 0,4% em outubro.