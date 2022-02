Navigator dispara mais de 3% e puxa bolsa de Lisboa para o verde

Leia Também Lisboa fecha no verde com CTT a disparar mais de 9%

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência das principais praças europeias e arrancou a sessão no verde. O PSI-20, índice de referência nacional, começou o dia a valorizar 0,68% para 5.682,05 pontos.Das 19 cotadas, 16 abriram em terreno positivo, uma em terreno negativo e duas mantiveram-se inalteradas. A Navigator é quem mais puxa pelos ganhos, estando a subir 3,26% para 3,550 euros.A papeleira anunciou esta terça-feira em comunicado que o conselho de administração vai propor à assembleia geral de acionistas uma distribuição adicional de dividendos às ações em circulação, relativa a 2021, no montante de 0,1406 euros por ação.Essa distribuição de dividendos, acrescentou, "corresponde a um valor total de aproximadamente 100 milhões de euros", o que o conselho de administração justificou com "o desempenho da Navigator".A Navigator registou em 2021 um resultado líquido de 171 milhões de euros, um aumento de 57% face a 2020.Entre as papeleiras, a Altri foi contagiada por esta subida, estando a valorizar 1,26% para 5,64 euros. Já a Semapa permanecia inalterada no arranque da sessão em 11,88 euros.A acompanhar os ganhos estão os CTT, que sobem 1,99% para 4,86 euros, um dia depois de terem escalado mais de 9% em bolsa, beneficiando da subida de preço-alvo realizada pela JB Capital.No setor energético vive-se um sentimento postivo, menos a Galp que cai 0,55% para 9,78 euros. A EDP Renováveis soma 1,56% para 18,19 euros, a par da empresa mãe que valoriza 1,32% para 4,29 euros. A Greenvolt sobe 0,85% para 5,92 euros, enquanto a REN aumenta 0,20% para 2,52 euros.Já no retalho, a Sonae mantia-se no arranque de sessão inalterada nos 1,02 euros, enquanto a Jerónimo Martins subia 0,10% para 20,31 euros.(Notícia atualizada às 8h25)