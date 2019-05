Navigator investe mais de 2 milhões de euros em ações próprias

A Navigator anunciou esta segunda-feira, 27 de maio, que comprou 619 mil ações próprias desde quinta-feira passada, tendo no total investido 2,07 milhões de euros.



Em comunicado, a fabricante de pasta e papel refere que comprou 260.000 ações no dia 23 de maio, 241.000 ações no dia seguinte e mais 118.000 na sessão de hoje.



Após estas compras, a Navigator passou a deter 3.498.631 ações próprias, correspondentes a 0,488% do seu capital. As cotadas portuguesas podem ter até 10% do capital em ações próprias.



Estas compras acontecem numa altura em que os títulos negoceiam em queda na bolsa. Hoje tocaram no valor mais baixo desde janeiro de 2017 e no acumulado do mês desvalorizam 14,7%. Em março e abril também perderam terreno.