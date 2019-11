Navigator sobe quase 2,5% e anima o PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 25 de novembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,25% para 5.193,61 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, dez estão em alta, cinco em queda e três inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem em terreno positivo, devido ao renovado otimismo na frente comercial. Na sexta-feira, os chefes de Estado da China e dos Estados Unidos mostraram abertura a um entendimento e este domingo Pequim anunciou medidas de reforço dos direitos de propriedade intelectual, indo ao encontro de uma das principais exigências de Washington.





Este passo está a ser reconhecido com uma cedência por parte da China e uma prova de que os dois países poderão chegar a um acordo em breve. Isso mesmo admitiu o presidente Donald Trump em declarações à Fox News, na sexta-feira, assegurando que um acordo com Pequim está "potencialmente muito próximo".





Por cá, o BCP e a Navigator são as cotadas que mais contribuem para a subida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya sobe 0,54% para 20,44 cêntimos enquanto a Navigator ganha 2,38% para 3,610 euros. Esta evolução acontece depois de a empresa ter anunciado, na sexta-feira, que os acionistas vão receber um dividendo extraordinário de quase 14 cêntimos, através da distribuição de reservas livres. No mesmo dia, a Navigator revelou que o administrador António Redondo irá substituir João Castello Branco na presidência executiva da empresa a partir de 1 de janeiro.





A contribuir para a subida do PSI-20 está ainda a Altri, a somar 1,21% para 5,84 euros, a EDP Renováveis a valorizar 0,20% para 9,96 euros e a Jerónimo Martins, que avança 0,14% para 14,665 euros.