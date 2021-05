Navigator tomba mais de 4% e penaliza abertura do PSI-20

O PSI-20 abriu a cair 0,52% para os 5.214,88 pontos, com uma boa parte das cotadas a negociar no vermelho.

A bolsa nacional abriu em linha com as praças europeias, onde índices como o francês CAC 40 ou o espanhol IBEX 35 também começaram o dia a cair. Esta segunda-feira é dia de feriado nas praças de Londres e também de Nova Iorque.



A Navigator está a penalizar a abertura do PSI-20, ao registar uma queda de 4,43% no arranque da sessão, para os 2,888 euros. A produtora de pasta de papel divulgou os resultados trimestrais na passada sexta-feira, 28, onde indicou que, até março, os lucros tinham recuado para os 23,5 milhões de euros. Entre janeiro e março, período que ficou marcado pelo confinamento, a Navigator registou uma redução de 16% nas vendas para quase 341 milhões de euros.



Entre os pesos-pesados, o setor da energia começa a sessão a negociar no vermelho. Nas cotadas do grupo, a EDP recuava 0,44% para os 4,757 euros e a EDP Renováveis caía 0,82% para os 19,34 euros. A Galp Energia depreciava 0,39% para os 10,245 euros.



Já o BCP estava a negociar em alta ligeira na abertura, ao avançar 0,6% para os 15,99 cêntimos. No retalho, a Jerónimo Martins apreciava 0,13% para os 15,885 euros.



Também os CTT estavam a subir no arranque da sessão, a valorizar 0,47% para os 4,24 euros.



Uma nota ainda para a tecnológica Novabase, que começou o dia a avançar 1,64%, para os 4,34 euros.



Nas telecomunicações, a Nos caía 0,20%, para os 2,956 euros.