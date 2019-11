Negociações comerciais e violência em Hong Kong pesam em Wall Street

As bolsas dos EUA iniciaram o dia em queda, com os investidores a digerirem as palavras de Trump e os conflitos em Hong Kong.

Os principais índices bolsistas americanos seguem em queda, com o Dow Jones a ceder 0,34% para 27.597,61 pontos, o Nasdaq a cair 0,38% para 8.453,65 pontos e o S&P500 desvaloriza 0,37% para 3.080,59 pontos.

A justificar este desempenho está a postura assumida por Donald Trump sobre as negociações comerciais. Por um lado, o presidente dos EUA disse que um acordo com a China poderá ser assinado em breve, por outro, deixou o alerta: se não houver acordo poderá haver uma nova ronda de tarifas comerciais.





A contribuir para a quedas das bolsas está ainda a violência em Hong Kong, o terceiro maior mercado do mundo, que tem pressionado a negociação bolsista no resto do mundo.