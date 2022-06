Nem ações, nem dívida. Empresas vão pagar mais para se financiar

As empresas portuguesas têm sofrido com o agravamento dos preços, especialmente penalizador para os negócios que têm mais dificuldades em refletir os custos nos clientes finais, pelo que um alívio na inflação trazido pela subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) será bem-vindo. Mas o fim da era do dinheiro barato tem um reverso da medalha já que vai trazer maiores dificuldades no financiamento privado, tanto em mercado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...