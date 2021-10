Nem Apple e Amazon impedem novos recordes em Wall Street

Três máximos históricos. Este é o balanço da última sessão do mês em Wall Street, apesar da desilusão que foram os resultados apresentados na noite de ontem pelas gigantes Apple e Amazon.O Dow Jones avançou 0,25%, para um recorde de fecho nos 35.819,56 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,19%, até um máximo de 4.605,38 pontos, tendo, durante a negociação, tocado os 4.608,08 pontos.O tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,33%, terminando o dia nos 15.498,39 pontos e tocou um recorde absoluto de 15.504,12 pontos.A animar os mercados estiveram a Tesla e a futura Meta Platforms, novo nome do Facebook, bem como as petrolíferas Exxon e Chevron.O S&P 500 e o Nasdaq Composite registaram a maior valorização mensal desde novembro do ano passado. No caso do índice alargado o ganho em outubro foi de 6,91%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 7,27%.O Dow, por seu turno, despede-se de outubro com uma valorização mensal de 5,84%, a maior desde março último, quando acumulou ganhos de 6,62%.