Nos e EDP puxam pelo PSI-20 mas Mota-Engil é a estrela com subida de 14,5%

A bolsa nacional fechou em alta, depois de o PSI-20 ter tocado em máximos de junho durante a sessão, e ter terminado a somar 0,97% para os 4.651,82 pontos. Esta é a quarta semana consecutiva de ganhos para o índice nacional, pelo que o mês de novembro se prepara para fechar com um registo imaculado de perdas, e deverá tornar-se o primeiro mês em três a conseguir um saldo positivo.





Por cá, as pesadas Nos e EDP dão força no verde mas a Mota-Engil é o grande destaque. A construtora foi a estrela da sessão, a disparar 14,55% para os 1,72 euros, depois de ter chegado a escalar 16,82% para os 1,75 euros, numa semana em que já vinha a somar fortemente, com três dias a ganhar em torno de 3%. Face a esta evolução, a cotada pôs-se a cotar em níveis do fim de agosto.





Esta sexta-feira, a Mota-Engil confirmou que a China Communications Construction Company (CCCC), que é a quarta maior construtora do mundo, comprou 23% do capital da construtora portuguesa por 169,4 milhões de euros.

Logo abaixo da Mota-Engil segue a Nos, que avançou 2,56% para os 3,20 euros. A EDP aparece pouco depois a somar 1,55% para os 4,60 euros.





Fora das 15 cotadas que terminaram a semana em alta, há duas no vermelho. A Pharol, que desce 3,08% para os 11,94 cêntimos e o BCP, que cai 1,35% para os 11,72 cêntimos. Hoje, o setor das instituições foi avabalado pelo falhanço das negociações para uma fusão entre o Sabadell e o BBVA em Espanha.



(Notícia atualizada às 16:54)









(Notícia em atualização)