Nos sobe 3,5% e dá quinto dia de ganhos ao PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 5 de novembro, pela quinta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,74% para 4.098,21 pontos e com a maioria das cotadas em alta.





Na Europa, os ganhos são generalizados, com o mercado a refletir a provável vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.





Depois de uma sessão de fortes ganhos em Wall Street, as bolsas europeias valorizam assim pelo quinto dia, com os principais índices a avançarem cerca de 1%.





Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo pela Nos, que sobe 3,42% para 3,206 euros, depois de ter revelado ontem que, apesar de ainda sentir os efeitos da pandemia, registou uma recuperação "significativa de receitas" no terceiro trimestre deste ano, face ao anterior.



De janeiro a setembro, a Nos alcançou um resultado líquido de 79 milhões de euros, o que representa uma queda de 42,7% face ao mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre, a descida do lucro foi de 7,9%.

A contribuir para os ganhos estão também o BCP, a EDP e as cotadas do setor da pasta e do papel. O banco liderado por Miguel Maya soma 1,43% para 7,82 cêntimos, enquanto a EDP valoriza 1,17% para 4,425 euros.





Ainda na energia, a EDP Renováveis avança 0,36% para 16,66 euros e a Galp sobe 0,28% para 7,270 euros.





Entre as papeleiras, a Semapa avança 1,64% para 6,82 euros, a Altri 1,60% para 3,550 euros e a Navigator 1,06% para 2,00 euros.





Do lado das perdas destaque para os CTT, que deslizam 1,33% para 2,22 euros, depois de a empresa ter anunciado ontem que fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 4,3 milhões de euros, o que traduz uma queda de 81% face ao mesmo período do ano passado.