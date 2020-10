Notícia de que Trump tem covid-19 abala Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, penalizadas pelo anúncio de que o presidente norte-americano testou positivo para a covid-19. Apesar de posteriormente ter sido comunicado que Trump está bem e tem sintomas apenas ligeiros, a incerteza abunda a um mês das eleições.



21:11







... O Dow Jones encerrou a ceder 0,48% para 27.682,81 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,96% para 3.348,44 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,22% para 11.075,02 pontos. O último relatório do emprego antes das eleições deveria ser a grande notícia desta sexta-feira, mas o anúncio de que o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania contraíram o novo coronavírus mudou tudo, sublinhou a CNN Business. O tweet de Trump a dar a notícia contribuiu para a queda das bolsas a nível mundial, já que trouxe mais uma dose de incerteza para o mercado. Posteriormente, a informação de que Donald Trump tem sintomas apenas ligeiros, e que se sente bem, melhorou o sentimento dos investidores – mas não o suficiente para colocar Wall Street em terreno positivo. Depois de se saber que Trump pretende manter parte da sua agenda – e campanha eleitoral – de forma virtual, as quedas foram menores, mas a sua idade (74 anos) e obesidade tornam-no um doente de risco, o que suscita receios. Os investidores estão a tentar perceber o que significa o diagnóstico de Trump para as eleições presidenciais de 3 de novembro e para a possibilidade de haver ou não mais estímulos económicos por parte de Washington. O governo dos EUA anunciou esta manhã que houve mais 661.000 contratações em setembro, numa altura em que a economia recupera lentamente do pico da pandemia registado na primavera. No entanto, os economistas esperavam mais empregos. Já a taxa de desemprego caiu para 7,9%, contra 8,4% em agosto, quando a expectativa dos inquiridos pela CNN era de 8,2%. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

