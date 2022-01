Nova sessão de nervos em Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico viveram mais uma sessão de autêntica montanha russa, numa altura em que os investidores continuam a digerir a política mais dura da Fed.



EPA Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:08







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante As bolsas norte-americanas cederam terreno, num dia em que os investidores continuaram a digerir os anúncios da Fed e a posicionarem-se para um maior endurecimento da sua política monetária.



O índice industrial Dow Jones fechou a recuar 0,02% para 34.160,78 pontos (depois de estar a subir 0,15% a poucos minutos do fecho), enquanto o Standard & Poor’s 500 terminou a deslizar 0,54% para 4.326,52 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a ceder 1,40% para 13.352,78 pontos. Numa nova sessão estonteante, o S&P 500 chegou a estar a ganhar quase 2%, ao mesmo tempo que o Nasdaq 100 rumava a mínimos de junho. A Tesla afundou 11,55% para 829,10 dólares depois de a fabricante de veículos elétricos ter recuado na decisão de introduzir novos modelos devido aos constrangimentos nas cadeias de fornecimento. Também a Intel esteve a perder terreno, arrastando consigo outas cotadas do fabrico de semicondutores, devido às previsões dececionantes para os seus lucros no atual trimestre. Por seu lado, a Apple caiu pela oitava sessão consecutiva, com os investidores à espera do reporte de contas da tecnológica após o fecho da bolsa. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Nova sessão de nervos em Wall Street









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Nova sessão de nervos em Wall Street O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar