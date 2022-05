Nova sessão de volatilidade num mar vermelho em Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a cair 0,33% para 31.730,30 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 perdeu 0,13% para 3.930,08 pontos. Na segunda-feira quebrou o patamar dos 4.000 pontos, no dia seguinte conseguiu recuperá-lo mas ontem e hoje voltou a cair e a perder pé nesse nível – e negoceia atualmente em mínimos de março de 2021.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu recuperar fôlego nos minutos finais da negociação e terminou com uma subida marginal, a somar 0,06% para 11.370,96 pontos.

Wall Street tem vivido sessões de grande volatilidade e hoje não foi exceção, tendo sido pressionada pelos dados do índice de preços no produtor – que sinalizam o advento de uma política monetária ainda mais restritiva por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Mais uma vez as tecnológicas – mais sensíveis à inflação e à política monetária – estiveram entre as que mais pressionaram, com a Apple a cair 2,69%. A tecnológica chegou a perder mais de 3% durante o dia, acumulando assim um recuo de 20% face ao pico alcançado em janeiro e tendo estado assim em "bear market".

Em abril, o índice de preços no produtor subiu 11% em termos homólogos e 0,5% em cadeia, ficando acima das estimativas dos economistas ouvidos pela Bloomberg que apontavam para que chegasse apenas a 10,7% em comparação com abril do ano passado e ficasse em linha com as previsões que apontavam para 0,5%, face a março.

Estes dados surgiram um dia depois de ter sido divulgado que o índice de preços no consumidor aumentou 8,3% em abril, contra 8,5% em março – ficando, ainda assim, aquém das expectativas dos economistas, que estimavam uma subida menor (8,1%).