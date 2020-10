Novabase é arrastada pelo setor e cai 6% na maior quebra desde março

A Novabase vive a maior queda em bolsa desde março, num dia pesado para o setor da tecnologia a nível europeu. O sentimento negativo inundou as tecnológicas depois de a empresa alemã de software SAP ter revisto em baixa as metas para este ano.





A Novabase cai pela quinta sessão consecutiva e, desta vez, mais acentuadamente: segue a deslizar 5,15% para os 3,13 euros, e já chegou a afundar 6,06% para os 3,10 euros, tocando mínimos de julho. Esta é a maior queda desde 23 de março, dia no qual a cotada fechou a cair mais de 11%.





Os analistas do Citigroup já haviam alertado para um possível efeito de contágio face às más notícias divulgadas pela alemã SAP. As cotadas do setor da tecnologia que integram o Stoxx600, o índice que reúne as 600 maiores listadas da Europa, cedem 5,62%, tornando este o grupo com pior desempenho no Velho Continente.





A empresa alemã de software afundou mais de 21%, a maior queda intradiária desde 1999, depois de a empresa ter cortado as previsões de receitas para este ano, admitindo também que uma nova onda de confinamentos afete a procura na primeira metade de 2021.





"O alerta quanto às ambições de médio-prazo era esperado/temido pelo mercado, mas as novas ambições são mais baixas que as expetativas mais pessimistas", comentam os analistas da Oddo BHF, citados pela Bloomberg.