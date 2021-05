Novo Código dos Valores Mobiliários poderá seguir para Assembleia a "brevíssimo prazo"

A proposta legislativa de revisão do Código dos Valores Mobiliários, que foi entregue às Finanças em 2019, poderá avançar a "brevíssimo prazo", segundo adiantou João Nuno Mendes. De acordo com o secretário de Estado das Finanças, o documento poderá seguir para aprovação em Conselho de Ministros nos próximos dias.





até ao final do primeiro semestre uma proposta de alteração legislativa para a revisão completa do regime jurídico da gestão de ativos e das empresas de investimento.

A revisão do Código dos Valores Mobiliários é um "peso pesado que é complexo. É um documento que precisa de uma aprovação para ser enviado à Assembleia da República. Esperamos que nos próximos dias isso possa vir a acontecer", adiantou João Nuno Mendes, numa conferência da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), para assinalar os 30 anos do regulador.Antes de seguir para a Assembleia, o Conselho de Ministros ainda terá que se pronunciar, algo que o secretário de Estado espera que aconteça em breve, apesar de não se comprometer com um deadline.O novo código é uma das prioridades da CMVM no seu esforço para promover a dinamização do mercado de capitais e simplificação regulatória. A entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias pretende ainda entregar